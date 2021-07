„Jeder gibt dem anderen, was er hat“

Einen Gottesdienst unter freiem Himmel feierte die Pfarrei St. Lambertus am Sonntagabend im Bergfreibad. Dabei rückte der Dreiklang Wasser, Gemeinschaft und Taufe in den Mittelpunkt der Messfeier – auch mit Blick auf die Flutopfer am Niederrhein und im Ahrtal.

Wenn man schon einmal im Bergfreibad Gottesdienst feiert, dann geht man natürlich auch ans Wasser. Der Vorbereitungskreis für diese Eucharistiefeier am Sonntagabend unter freiem Himmel sowie Pastor Stefan Hörstrup und Kaplan Bernd Bettmann hatten den Dreiklang „Wasser-Gemeinschaft-Taufe“ als Motto gewählt. Und so kamen die gut 150 Christen, die auf der Liegewiese in Stühlen und auf Bänken Platz genommen hatten, regelrecht in Bewegung, als es zum kleinen Wasser-Kreuzzeichen an den Beckenrand ging.