Jedes Tattoo hat eine Geschichte

Eine Tätowierung ist in der Regel etwas fürs gesamte Leben. Ingo Grimmer hat sich darin spezialisiert. Er betreibt ein Tattoostudio. Das Stechen hat er sich selbst beigebracht – und dabei allerhand Geschichten zu den Bildern erfahren. Er rät, sich erst ab 20 ein Tattoo stechen zu lassen.

Ingo Grimmer betreibt ein eigenes Tattoostudio an der Brookstraße 20.

Wenn Ingo Grimmer an seine ersten Versuche als Tätowierer zurückdenkt, muss er schmunzeln. Er hat genauso angefangen, wie er es heute, viele Jahres später, als erfahrener Tätowierer niemandem empfehlen würde: mit einer selbstgebauten Tätowiermaschine im Keller eines Kumpels. Doch das ist lange her. Mittlerweile betreibt der Ochtruper an der Brookstraße 20 ein professionelles Tattoo-Studio.