Jetzt geht‘s an den Altbau

Ochtrup

Noch sind die Fortschritte beim Bau der neuen Feuerwache mit bloßen Auge erkennbar. Doch sobald das Dach drauf ist, geht es an den Innenausbau und dann wird sich von außen nicht mehr ganz so viel tun. In dieser Woche haben die Handwerker mit der Schadstoffsanierung des Altbaus begonnen. In einem Jahr soll alles fertig sein.

Von Alex Piccin