„Jetzt kannst du Angst um dein Leben haben“

Weil ein 34-jähriger Ochtruper seine Exfreundin und Mutter zweier gemeinsamer Kinder in mehreren Fällen beleidigt und bedroht hatte, musste er sich vor dem Amtsgericht Steinfurt verantworten.

In einem Fall davon drohte er mit einem Verbrechen. Die Taten erfolgten im März dieses Jahres an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis 30 Tage kostenfrei testen alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Basis Jahrespass alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet