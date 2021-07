Jetzt sind die dicken Wälzer dran

Ochtrup

Lesen verbinden Franka Hundehege, Katharina und Bernhard Hillmann mit Gemütlichkeit. Wenn die achtjährige Katharina liest, dann zumeist in ihrem Hängesessel. Ihr zwei Jahre älterer Bruder Bernhard kuschelt sich in sein Bett ein und auch die neunjährige Franka dreht gerne an der Gemütlichkeitsschraube, wenn sie ein Buch zur Hand nimmt. Die Drei machen mit beim Sommerleseclub der Bücherei St. Dionysius Welbergen, und dort ist gerade so etwas wie Halbzeit.

Von Anne Steven