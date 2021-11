K 57 für Bauarbeiten teilgesperrt

Die Kreisstraße 57 ist seit Beginn der Woche zwischen dem Kreisverkehr an der Hauptstraße und der Einmündung „Am Langenhorster Bahnhof“ für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Im Zuge des Ausbaus des Triangel-Projektes werden dort Bauarbeiten ausgeführt.

Im Zuge des Triangelprojekts stehen jetzt Bauarbeiten an.

Im Bereich der Kreuzung des alten Bahndamms mit der K 57 wird eine Mittelinsel als Querungshilfe gebaut. Die Bauzeit in diesem Bereich ist mit circa drei Wochen veranschlagt, erklärte jetzt Simone Cool vom Team der Kreispressestelle auf Anfrage. Im Anschluss an diese Maßnahme verlagern sich die Bauarbeiten an die Straße „Am Langenhorster Bahnhof“. Dort werden Baumaßnahmen vorgenommen, die später den Radverkehr bevorrechtigen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich nach Abschluss der Arbeiten zum Teil auf eine veränderte Vorfahrtsregelung einstellen. Radfahrer werden bei der Querung über die Straße „Am Langenhorster Bahnhof“ Vorfahrt haben. An der Querungshilfe über die K 57 haben weiterhin Kraftfahrer das Vorrecht.