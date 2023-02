Grüne Plaketten für jecke Wagen

Bis zum Rosenmontagszug in Ochtrup sind es nur noch wenige Tage. Für die eifrigen Wagenbauer stand jetzt die Abnahme ihrer jecken Fahrzeuge auf dem Programm. DEKRA-Mitarbeiter Henk Dekker nahm alle Mottowagen genau unter die Lupe.

Am Ende der Fahrzeugabnahme durch DEKRA-Mitarbeiter Henk Dekker (r.) steht im besten Fall eine grüne Plakette. Die bekommen alle Karnevalswagen, wenn sie die Sicherheitsbestimmungen und Vorgaben erfüllen.

Der freundliche DEKRA-Fachmann Henk Dekker hätte locker das Zeug zum Karnevalisten. Aber an diesem frühen Samstagmorgen nur wenige Tage vor Rosenmontag ist der Fahrzeugprüfer in höchst seriös-fachlicher Mission in Ochtrup unterwegs. Er nimmt die Karnevalswagen für den närrischen Lindwurm ab.