Kein Platz für den Zirkus Merlin

Nein, so richtig angefressen ist Josef Spindler nicht. Eher etwas verwundert. Seit vielen Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, touren Spindler und seine vier Kollegen bereits mit ihrem Zirkus namens „Merlin“ durch die Lande, bringen Kindern das Jonglieren von Tellern bei, üben mit den Neun- bis 14-Jährigen Akrobatikstücke, laden an immer wieder neuen Orten zu entsprechenden Workshops in den eigenen Schulzirkus ein. Was – nach Aussage von Zirkus-Chef Spindler – in Gemeinden wie Metelen, Gronau, Schüttorf und etwa Bad Bentheim reibungslos funktionieren würde. In Ochtrup allerdings, so der Chef, sei einfach kein Fuß in die Tür zu bekommen.

