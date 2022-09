Keine Demo-Stimmung in Ochtrup

Fridays for Future lädt am heutigen Freitag zum großen globalen Klima-Streik. In Ochtrup wird‘s allerdings keine Demo geben. Drei Jugendliche versuchen zu erklären, warum nicht – und wie sie sich sonst für den Klimaschutz einsetzen.

Wie hier im Bild demonstriert Fridays for Future am heutigen Freitag wieder in Münster. In Ochtrup findet hingegen keine Demo statt.

Am heutigen Freitag ruft die Klimabewegung „Fridays for Future“ (FFF) wieder zu einem globalen Klimastreik auf. Alleine in Deutschland werden in hunderten Städten junge und auch ältere Menschen auf die Straße gehen, um sich für mehr Klima- und Umweltschutz einzusetzen – in der Region unter anderem in Gronau und in Münster.