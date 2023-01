Keine neuen Geldautomaten am DOC

Sich am Outlet kurzerhand mit Bargeld zu versorgen, ist seit einigen Wochen nicht mehr möglich. Sparkasse und Volksbank haben den gemeinsamen Standort abgebaut und äußern sich dazu und zu möglichen neuen Automatenstandorten.

An der Bahnhofstraße bei der OST betreiben Kreissparkasse und Volksbank gemeinsam einen Standort für ihre Geldautomaten. Dies war bis vor wenigen Wochen auch am DOC noch der Fall.

Am Outletcenter tut sich immer wieder etwas, auch mal unter dem Radar. Eine direkte Versorgung mit Bargeld etwa ist vor Ort nicht mehr möglich. Was Besuchern und Einheimischen aufgefallen ist, sind die abgebauten Geldautomaten der Kreissparkasse Steinfurt (KSK) und der Volksbank Ochtrup-Laer (VBOL). Diese befanden sich am Eingang nahe des Kreisverkehrs Laurenzstraße/Postdamm. Die Banken äußern sich zum Abbau und der generellen Situation um Geldautomaten.