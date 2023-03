Keine Panik vor den Windpocken

Eine Krankenkasse berichtet, dass die Windpocken im Kreis Steinfurt auf dem Vormarsch seien. Laut Gesundheitsamt gibt es auch in Ochtrup einzelne Windpockenfälle. Eine Abfrage bei den Kitas und Grundschulen in Ochtrup konnte das nicht bestätigen. Die Kita-Verantwortlichen haben einen ganz eigenen Blick auf die Windpocken.

Einzelfälle in Ochtrup

Angeblich steigen die Windpocken-Fälle in Ochtrup. In den Kitas und Schulen ist die Krankheit noch nicht angekommen.

Die Pressemitteilung der Krankenkasse IKK, die am Donnerstagmorgen in das Postfach der Redaktion flatterte, hatte auf den ersten Blick das Potenzial, für große Verunsicherung zu sorgen. „Windpocken im Kreis Steinfurt wieder auf dem Vormarsch“, war die Mitteilung betitelt. Nachdem es während der Corona-Pandemie weniger Windpocken-Fälle gab, drehe sich dieser Trend 2023, so die Krankenkasse, die vor Komplikationen bei nicht wenigen Erkrankten warnt und zur Impfung von Kindern aufruft.