Energiesparmaßnahmen: Kerzen, Kamin und Wäscheleine

Die letzten sonnig-warmen Tage des Jahres gehen vorüber, die Nächte werden schon frisch – und doch bleibt in vielen Ochtruper Häusern die Heizung noch heruntergedreht. Energiesparen lautet schließlich die Devise – nicht nur, aber ganz besonders in diesem Winter. Was sie sonst noch machen, um möglichst wenig Gas, Strom & Co. zu verbrauchen, haben einige Töpferstädter in einer WN-Umfrage auf dem Wochenmarkt verraten.