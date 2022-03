Kilometer sammeln für den guten Zweck

Die Elterninitiative des FC SW Weiner hat am Sonntagnachmittag einen Sponsorenlauf für Kinder in der Ukraine auf die Beine gestellt. Zahlreiche Mädchen und Jungen aus dem Verein beteiligten sich an der Aktion und sammelten so Spenden für den guten Zweck.

„Da müssen wir doch etwas tun.“ Diese Überlegung schwirrte den Mitgliedern der Elterninitiative des FC SW Weiner durch die Köpfe, als sie sich über den Krieg in der Ukraine unterhielten. Ganz spontan entstand so die Idee eines Sponsorenlaufs für Kinder. Am Sonntagnachmittag fiel am Stadion in der Weiner der Startschuss. Von dort führte eine vier Kilometer lange Route durch die Bauerschaft.