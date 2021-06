„Kinder finden: Das ist ungerecht“

Präsenzunterricht gibt es erst wieder seit dem 31. Mai in den Schulen in NRW. Nach wie vor, egal wie niedrig die Inzidenzwerte sind, gilt die Maskenpflicht selbst auf dem Schulhof. Zweimal in der Woche wird zudem getestet.

„Der Fokus liegt jetzt nicht auf Wissensvermittlung – wichtig ist, dass die Kinder hier psychisch ankommen“, sagt Marlies Lütkehermölle, Leiterin der Lamberti-Grundschule, ganz klar. Ihre Kollegin Christiane Wanschers, Leiterin der Marien-Grundschule, drückt es so aus: „Von außen wird an die Kinder herangetragen, dass sie jetzt Leistung bringen und Versäumtes nachholen müssten. Mir erschließt sich das nicht.“ Erwachsene würden jetzt daran denken, Urlaub zu machen und sich von all den heftigen Strapazen über viele Monate zu erholen, Kinder hingegen sollten Leistung bringen. Nicht Eltern seien hier der Treiber, macht die Schulleiterin deutlich, sondern die Politik.

Über Monate hat sich viel angestaut

Erst seit zwei Wochen – und das seit Dezember 2020 - ist wieder voller Präsenzunterricht in NRW erlaubt. Und das bedeutet ganz konkret: eine alte und doch neue und nicht mehr normale Situation gerade für jüngere Kinder, für die Sechs- bis Zehnjährigen. „Ein Teil der Kinder kommt ganz gut klar damit, einige Kinder weniger“, sagt Marlies Lütkehermölle. Das Wort „Gewaltpotenzial“ fällt. „Da hat sich über die Monate viel aufgestaut“, redet die Schulleiterin weiter Tacheles. „Wir geben den Kindern Raum, sich auszutauschen. Sie freuen sich sehr, wieder mit allen anderen in der Schule zu sein“, weiß auch Christiane Wanschers. Und ebenso dieses: „Die Kinder kriegen viel mit durch die Medien.“ Verantwortung sei auf ihren Schultern abgeladen worden. Verantwortung etwa, sich so verhalten, dass sie andere nicht anstecken.

„Die Leichtigkeit ist verloren gegangen“, bringt es die Schulleiterin auf den Punkt. Und sie hat bemerkt, dass die Kinder es als ungerecht empfinden, dass sie weiterhin überall und immer eine Maske tragen müssen – außer beim Sport draußen –, während außerhalb immer weiter gelockert wird. Dass die Maskenpflicht vielerorts entfällt, etwa jetzt auch in Innenräumen von Restaurants und Cafés, würden die Kinder sehr wohl registrieren, genauso wie die Tatsache, dass jetzt Tausende in die EM-Stadien dürften.

Alle Schülerinnen und Schüler werden nach wie vor zweimal in der Woche getestet. Christiane Wanschers erinnert: „Das ist kein Schnelltest, sondern ein PCR-Test. Wer wird zweimal in der Woche mit einem PCR-Test getestet?“, stellt sie die Frage in Raum, ob das permanente Masken-Tragen samt der zweimaligen Testung pro Woche bei den aktuell niedrigen Inzidenzwerten noch richtig ist.

Die Gespräche mit den beiden Schulleiterin fanden am Donnerstag und am Freitag unabhängig voneinander am Telefon statt.

„Was Politiker Schulen, Eltern, Kitas zugemutet haben, geht gar nicht“, macht Marlis Lütkehermölle ihrem Unverständnis Luft. Es werde immer mehr geöffnet, „Rücksicht auf Kinder wird nicht genommen“.

Unmissverständlich klar macht die Schulleiterin, dass die Kinder die langen Sommerferien, die am 29. Juni in Nordrhein-Westfalen beginnen, „so was von verdient haben“. Denn Wechselunterricht und damit auch immer wieder Unterricht zu Hause und alleine bedeute keineswegs eine Entlastung für die Kinder. Im Gegenteil. Vor dem Computer zu sitzen oder alleine am Schreibtisch vor Aufgaben, das sei deutlich anstrengender als in der Klasse mit anderen Kindern zusammen zu lernen und in den Pausen mit ihnen spielen zu können.

Marlies Lütkehermölle denkt auch an die Familien, die kein großes Haus mit Garten haben, sondern „in vier Zimmern zu Sechs leben“. Was das bedeutet, blendeten viele aus.

Bewegung wichtig fürs Gehirn

Christiane Wanschers spricht das große Thema Bewegung an. Die habe den Kindern immens gefehlt. „Bewegung ist das A und O“, macht sie deutlich – und das keineswegs nur für den Körper. „Bewegung ist die Grundlage für alles Lernen. Wenn grobmotorisch etwas fehlt, lernen die Kinder schlechter, Verbindungen im Gehirn werden weniger geknüpft.“ Die Lehrerinnen und Lehrer versuchten jetzt ganz aktuell, die Eltern auch dabei zu unterstützten, für die bald beginnenden Ferien, Ferien- und Freizeitmöglichkeiten zu finden, bei denen die Mädchen und Jungen genau das tun können: sich mit anderen zusammen bewegen. Doch das gestalte sich noch schwierig. Viele Angebote gebe es noch nicht wieder; Teilnehmerzahlen seien begrenzt.

Schule ist auch Testzentrum

Marlies Lütkehermölle spricht kurz auch von ihren Kolleginnen und sich selbst. Viele seien „platt und urlaubsreif“, müssten sich aber teils auch noch anhören, dass sie ja die vergangenen Monate weniger zu tun gehabt hätten. Über sich sagt sie offen, sachlich und unaufgeregt: „Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in den vergangenen eineinhalb Jahren.“ Die Schule sei auch Testzentrum. „Wir müssen Bescheinigungen ausstellen, teils bis 22 Uhr arbeiten – das Wochenende eingeschossen“. Nachts um 1 Uhr kämen meistens die Testergebnisse aus dem Labor per E-Mail. Die Zusammenarbeit laufe mittlerweile gut. Kein Lollitest sei positiv gewesen. Auch in der Marienschule nicht.

Sorgenvoll blickt Marlies Lütkehermölle schon jetzt auf die Zeit nach den Sommerferien. „Wenn ich nach England blicke . . .“, beginnt sie den Satz, ohne ihn zu beenden. In Großbritannien steigen die Zahlen gerade wieder.