Kinder verstehen sich bestens

Am großen Sportplatz von Neudorf, einem Ortsteil von Diemelstadt, schlug die Truppe zuletzt 2010 ihre Zelte auf.

Nur wenige Wochen vor dem Aufbruch am Clemens-August-Heim erhielten sie mit acht Kindern aus der Ukraine noch Zuwachs. Nach einem ersten Kennenlernen zeigten sich die Lagerleiter Simon Tümler und Tim Küper zuversichtlich, dass die Kommunikation auf die eine oder andere Art zu meistern sei.

An Motivation fehlt es den Neuzugängen bis jetzt jedenfalls nicht, das zeigte sich schnell. Viele von ihnen nahmen bereits in ihrer Heimat häufig an ähnlichen Ferienlagern teil. Einen Großteil der Übersetzungsarbeit leistet Artem Petrenko, der meist in englischer Sprache zwischen den Leitern und seinen Zeltkollegen vermittelt. Oft gelingt der direkte Austausch jedoch auch durch Gestik und Übersetzungsanwendungen auf dem Smartphone. Ein paar deutsche Worte kommen außerdem jeden Tag dazu, sodass sich die Kinder untereinander bereits bestens verstehen.

Meist kommt es ohnehin nicht auf die Sprache an

Bei den meisten Aktivitäten kommt es ohnehin nicht auf die Sprache an. Zu denen zählen bislang die Fotorallye, der Handwerkerabend, mehrere Wanderungen und die Moorhuhnjagd. Letztere fand am Samstagabend in einem Waldgebiet nahe dem Zeltplatz statt. In Gruppen unterteilt galt es für die Kinder, möglichst viele Jugendleiter, die sich im Dickicht verkrochen hatten, zu finden. Bemerkbar machten sich die „OMIs“ dabei lediglich durch verschiedene Laute.

Ein Höhepunkt war der Ausflug zum Kilianstollen in Marsberg am Dienstag. Dazu mussten die Kinder und Jugendlichen trotz der warmen Temperaturen Jacken und Pullover einpacken, weil es unter Tage deutlich kälter ist. Gold-, Kupfer- und Eisenerz wurden früher in dem heutigen Besucherbergwerk abgebaut, wie der Gästeführer den Kindern und Jugendlichen erklärte. Zur umfangreichen Führung gehörte auch eine Fahrt mit der Lore.

Bis zur Rückkehr nach Ochtrup am 9. Juli haben die Leiter für die „Koten“ noch viele Spiele und Ausflüge in petto, unter anderem in den Freizeitpark Fort Fun und ins Freibad.