Kirchplatz wird zur Partymeile

Die 16. Auflage der Night Light findet in diesem Jahr in einem geänderten Format an drei Tagen statt. Dieses präsentierten jetzt (v.l.) Kyra Prießdorf (OST), Martin Brinkschmidt (Kockmann GmbH), Bernd Kock (Getränke Kock), Nele Brinkschmidt (Kockmann GmbH), Bernhard Gelking (Confusion), Barbara Plenter (Verbund-Sparkesse Emsdetten/Ochtrup), Robert Ohlemüller (Stadtwerke), Elke Wolf (OST) und Wirtschaftsförderer Robert Tausewald.

Foto: Alex Piccin