Klara Laurenz, die vor über 150 Jahren in Ochtrup lebte, hat in der Stadt viel bewegt. Sie hat Armen und Ausgestoßenen geholfen, viele Vereine und soziale Einrichtungen geführt, ein Waisenhaus gegründet. Anlässlich des Weltfrauentags fällt der Blick auf eine besondere Frau, die Ochtrup geprägt hat.

Im ehemaligen Klarastift an der Laurenzstraße ist heute ein Sonnenstudio. Gegründet und aufgebaut wurde es von Klara Laurenz als Waisenheim, später war es viele Jahre ein Kindergarten.

Klara Laurenz war eine moderne Frau und „hatte durchaus ein gewisses Standing in der Stadt und bei ihrem Mann“. So lautet das Urteil von Stadtarchivarin Karin Schlesiger über eine der wohl bekanntesten Och­truperinnen, die vor 150 Jahren im Ort gelebt und gewirkt hat.

Klara Laurenz, geboren im Januar 1839 und gestorben im Oktober 1916, hat Och­trup nachhaltig geprägt. In vielen historischen Schriften wird sie nur als „Frau des Geheimen Kommerzienrats Hermann Laurenz“ betitelt – jenem Hermann Laurenz, der gemeinsam mit seinem Vater und Onkel das Textilunternehmen Gebrüder Laurenz aufgebaut und zum Erfolg geführt hat.

Doch Klara Laurenz war „nicht das Anhängsel ihres Mannes“, so Karin Schlesiger – den sie, wie die Stadtarchivarin betont, aus Liebe geheiratet hat und nicht aus familiären Standeszwängen. Eher im Gegenteil: Ihr Vater war zunächst gegen die Hochzeit, da Hermann Laurenz in jungen Jahren wegen seines unternehmerisch riskanten Handels als „Windhund“ bekannt war – und weil Hermann und Klara Cousin und Cousine waren. Doch Klara habe sich gegen ihren Vater durchgesetzt.

Einsatz für die Armen

„Am Anfang hat sie ihren Mann stark unterstützt und war eingebunden in das tägliche Geschäft“, erzählt Silvia Laurenz, ein Nachfahrin von Klara Laurenz, die ebenjene auch in ihrer Rolle als Stadtführerin verkörpert. „Auch später war sie jeden Tag in der Firma und hat geguckt, ob dort alles gut ist.“

Somit gilt mindestens ein Teilerfolg des Textilunternehmens Klara Laurenz. Sie hätte gerne noch mehr gemacht, sagt Karin Schlesiger. Doch komplett aus ihrer Rolle der Unternehmergattin einer im Bürgertum angesehen Familie ausbrechen habe Klara Laurenz trotz moderner Züge in der damaligen Zeit nicht gekonnt.

Klara Laurenz. Foto: Joel Hunold

Sie ist aus anderen Gründen heute noch bekannt: Geprägt hat sie die Stadt durch ihr karitatives Engagement und ihren Einsatz für Arme und Ausgestoßene. „Ihr Spitzname war ‚Die Seele‘“, beschreibt Silvia Laurenz den Einsatz ihrer Vorfahrin für Arme, Hungernde, Waisenkinder und „Frauen in Schande“ – jene Frauen, die unverheiratet schwanger geworden waren. „Sie hat sich verantwortlich gefühlt für alle und wollte allen helfen.“

Gründerin des Waisenhauses

Sie war Mitbegründerin und erste Vorsitzende des Vaterländischen Frauenvereins und nach dessen Zusammenschluss auch des Deutschen Roten Kreuzes in Ochtrup – und das 26 Jahre lang.

Nach dem Tod ihres Mannes hat sie mit eigenen finanziellen Mitteln das Klarastift aufgebaut und gemeinsam mit dem Orden der Schwestern der Göttlichen Vorsehung betrieben. Jahrzehntelang war das Klarastift ein Waisenhaus mit Platz für rund 40 Kinder. Dutzende Waisenkinder lebten um die Jahrhundertwende in Och­trup, die Not war groß, sagt Karin Schlesiger. Klara Laurenz hat ihnen geholfen. Auch die unverheirateten Frauen durften dort unterkommen. „Sie hat sich schützend vor die Frauen gestellt“, sagt Silvia Laurenz. Einmal habe Klara Laurenz sich mit dem Pfarrer angelegt. Der wollte das Klarastift nicht einweihen, solange dort unverheiratete Frauen lebten. Klara Laurenz – die eigentlich sehr fromm war – sagte dem Pfarrer daraufhin, dann solle er eben weg bleiben.

„ Wer sowas managed, der muss eine gewisse Stärke haben, muss mit Geld umgehen können, muss Organisationstalent besitzen “ Stadtarchivarin Karin Schlesiger über Klara Laurenz

„Sie selbst sagte immer, sie brauche nur ein schwarzes Kleid und mehr nicht. Den Rest hat sie komplett ins Waisenhaus gesteckt“, sagt Silvia Laurenz. Und: „Viele der Kinder sind in Ochtrup geblieben, es muss dort also ganz gut gewesen sein.“

Großes Organisationstalent

Auch in einigen anderen Vereinen und sozialen Institutionen war Klara Laurenz aktiv. „Wer sowas managed, der muss eine gewisse Stärke haben, muss mit Geld umgehen können, muss Organisationstalent besitzen“, urteilt Karin Schlesiger.

Ein spannender Randaspekt: Auch abseits karitativer Zwecke hat Klara Laurenz mit ihren finanziellen Möglichkeiten Ochtrup geholfen. Anfang des Jahrhunderts lieh sie der Stadt einen nicht unerheblichen Geldbetrag, damit diese ein neues Wasserwerk bauen konnte.

Silvia Laurenz widerspricht Stadtarchivarin Karin Schlesiger. Eine moderne Frau nach heutigen Maßstäben sei Klara Laurenz wohl nicht gewesen, „aber zumindest eine Frau, die sehr menschlich war und niemanden runtergemacht hat“, sagt sie.