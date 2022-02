Klares Ziel: Die Zeit bis zur Klima-Neutralität verkürzen

Der Klimaschutz rückte am Sonntag auf der Monatsversammlung der KAB St. Paulus in den Mittelpunkt. Der Vorstand hatte dazu als Referenten Klimaschutzmanager Gerald Müller eingeladen.

„Wir haben es in der Hand“. Dieser Satz von Gerald Müller, dem Klimamanager der Stadt Ochtrup, klang in der KAB-Monatsversammlung am Sonntagmorgen in der Gaststätte Bücker lange nach. Es ging um den Klimawandel und die Verantwortung des Menschen. Endlich könne man wieder eine Veranstaltung mit anwesenden Menschen und Mitgliedern machen, hatte sich bei der Begrüßung Vorsitzender Arnold Hoppe gefreut.