Das Haus Gabriel hat den ersten jungen Flüchtling aus der Ukraine aufgenommen

„Emotionen kann man nicht erklären. Die sind im Herzen“, sagt Zabiullah Dara. Er war in Kharkiv zu Hause, in der ukrainischen Stadt, die die russische Armee zuerst angegriffen hat. Der 23-Jährige floh sofort, als er die Panzer sah. Jetzt ist er im Haus Gabriel in Sicherheit.

Zabiullah Dara hat in Kharkiv an der ukrainischen/russischen Grenzen gelebt. Als er die russischen Panzer sah, wusste er, was passiert. „Panzer bringen nicht Wasser und Lebensmittel“. Krieg kannte er schon aus Afghanistan. Bei Christina Bierbaum ist er in Sicherheit.

Zabiullah Dara ist ein zurückhaltender junger Mann. Er ist einem auf Anhieb sympathisch. Dass er Schlimmes hinter sich hat, merkt man ihm nicht an. „Emotionen kann man nicht erklären. Die sind im Herzen“, sagt er in einwandfreiem Englisch. Zabiullah Dara hat in der Stadt Kharkiv, die an der ukrainisch/russischen Grenze liegt, Informationstechnik studiert.

Als er vor gut einer Woche, am 23. Februar, Panzer sah und hörte, wusste er sofort, was passieren würde: „Panzer bringen kein Wasser und keine Lebensmittel.“ In Afghanistan hat er gelernt, was Krieg bedeutet. Er nahm das Geld, das er noch hatte, und all seine Papiere – sonst nichts – und flüchtete sofort. Das zweite Mal in seinem Leben. „Er hat den allerletzten Zug gekriegt“, berichtet Christina Bierbaum.

Jüngster Flüchtling ist 13.

Sie ist die Pädagogische Leiterin des Hauses Gabriel in Ochtrup, in dem zurzeit 13 geflüchtete Jugendliche leben. Der Jüngste ist 13 Jahre alt und wurde im August am Flughafen in Afghanistan von seinen Eltern und Geschwistern getrennt.

Zabiullah Dara ist seit wenigen Tagen der 14. Bewohner und bisher der einzige Flüchtling aus der Ukraine. „Er hat einfach vor der Tür gestanden“, sagt Christina Bierbaum, „nur mit der Kleidung, die er am Leib hatte. In einem Zustand...“ Sie spricht nicht weiter.

Allein von seinem bis dahin neuen Heimatort Kharkiv bis nach Lviv an der deutsch/polnischen Grenze hat Zabiullah Dara zwei Tage gebraucht. „Zu Fuß darf man die Grenze nicht überqueren“, musste er in Erfahrung bringen.

Er schaffte es mit anderen, in einen Bus zu steigen, der alle über die Grenze brachte, und gelangte über Warschau schließlich nach Berlin. Irgendwann unterwegs erfuhr er von seinem Vater, der noch in Afghanistan ist, vom Haus Gabriel, in dem schon ein Nachbarsjunge Sicherheit gefunden hatte.

„Hier bist zu sicher. Das garantiere ich dir. Und hier ganz zu bleiben“, sagt Christina Bierbaum zu ihrem neuesten Schützling unmissverständlich. „Haus Gabriel ist ein sicherer Platz. Gabriel ist unser Schutzpatron. Du bleibst hier!“

Erste Hilfe: Dusche, Schlaf und Essen

Das Handy von Christina Bierbaum liegt vor ihr auf dem Tisch und brummt unentwegt. Die Ausländerbehörde und auch die Stadt Ochtrup habe sie informiert, erläutert sie gegenüber unserer Zeitung. Alle sagten: „Lassen Sie ihn bei sich, lassen Sie ihn nicht weiterreisen.“ Der Status der Ukraineflüchtlinge sei noch nicht geklärt.

Christina Bierbaum weiß aus Erfahrung: „Eine Dusche, Schlaf und Essen sind die Erste Hilfe, die jeder braucht.“ Sie spricht von der zweiten Hilfe: „Kleidung, Friseur, die Menschenwürde wieder herstellen.“ Die dritte Erste Hilfe sei wieder Schlaf: „Damit sich die Traumatisierung im Kopf nicht verankert.“ Sie höre dadurch aber nicht einfach auf.

Unsicherheit ist das Schlimmste

Unsicherheit, wie es weitergeht, sei das Schlimmste für die jungen Flüchtlinge, betont die Leiterin des Hauses Gabriel, eine Einrichtung der Jugendhilfe. Sie hat bereits einen Ausbildungsplatz im IT-Bereich für Zabiullah Dara gefunden. „Der wichtigste Punkt ist Sicherheit – nicht für einen Tag, sondern für eine planbare Zukunft.“