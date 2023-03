Kleinbrand am Nienborger Damm

Eine brennende Mülltonne am Nienborger Damm hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Kleinbrand gerufen worden. Gegen 20.15 Uhr war an der Leitstelle eine Meldung eingegangen, nach der am Nienborger Damm eine 80-Liter-Mülltonne Feuer gefangen hatte.

Beim Eintreffen der Kameraden drohte das Feuer, auf die nahe gelegene Bushaltestelle überzugreifen. Also griffen die Wehrleute den Brand mit einem S-Rohr an und brachten die Angelegenheit schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Auch die Polizei war vor Ort. Die Beamten haben Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.