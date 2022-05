Kleine Kunstwerke der Natur

Blühende Pflanzen haben es Elwira und Meinhardt Röder besonders angetan. Ihr Garten ist so gestaltet, dass zu jeder Jahreszeit etwas blüht. Jetzt sind Rhododendren, Azaleen, Kamelien und Pfingstrosen an der Reihe, die den Garten in einem Farbenrausch verwandeln. Doch auch ein „Nichtblüher“ wird gepflegt und gehegt.

Ein Garten, in dem das ganze Jahr über etwas blüht, diesen Traum haben sich die Eheleute Elwira und Meinhardt Röder erfüllt. Jetzt im Frühjahr erfreuen sich die Gartenliebhaber an ihren Rhododendren, Azaleen, Kamelien und Pfingstrosen. Jede Pflanze ist liebevoll ausgesucht, und jede kennen sie mit Namen. Sie wissen, was sie braucht, was sie nicht mag und wann sie blüht. Das ist echte Leidenschaft, die das Ehepaar seit 41 Jahren teilt.