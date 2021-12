Kneipenbummel mit Bändchen

„Stephanus steinigen“ in der Innenstadt

Ochtrup

Nur wer geimpft oder genesen und zusätzlich getestet war, durfte am „Stephanus steinigen“ in der Töpferstadt teilnehmen. Die Wirte hatten sich zusätzlich auf ein Bändchen-System verständigt, mit dem sich die Gäste nach einmaliger Vorlage ihrer Zertifikate und des Testergebnisses in den beteiligten Kneipen ausweisen konnten. Die Bilanz fiel gemischt aus, aus Sicht der Wirte war etwas wenig los, die Besucher waren begeistert.

Von Rike Herbering