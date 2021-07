Knobeleifer und Rätselspaß

Ferienspaßaktion: Schatzsuche in der City

Daumen hoch für die Schatzsuche der CDU im Rahmen der Ferienspaßaktion, an der 22 Kinder und Jugendliche teilnahmen..

Mit viel Begeisterung haben 22 Mädchen und Jungen an der von der CDU organisierten Ferienspaß-Schatzsuche teilgenommen. Für die Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren sei es eine spannende Reise zurück in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges gewesen, schreibt die Union in einem Pressebericht.

Folgendes Szenario hatten die Organisatoren erdacht: „Wir befinden uns im Jahr 1591. Spanien und die Niederlande führen Krieg gegeneinander. Auch Och­trup wird belagert. Der spanische Kapitän Emmanuel de Vega raubt und plündert. Es heißt, er hinterließ einen Schatz im Schutz der Stadt. Nur die pfiffigsten Schatzsucher können ihn finden. Seid ihr bereit, euch der Herausforderung zu stellen?“

Bei bestem Wetter machten sich die Schatzsucher auf den Weg, um die verborgene Kiste zu suchen und zu finden. Mit viel Spaß und Knobeleifer wurden die Hinweise auf das Versteck entschlüsselt. Nach dem Zusammentragen aller Hinweise öffneten die Mädchen und Jungen die Schatzkiste. Statt alter spanischer Dublonen fanden sie Süßigkeiten und Gutscheine – was der Freude keinen Abbruch tat.

„Wir sind begeistert über so motivierte Kinder. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir bedanken uns für die rege Teilnahme”, wird Herbert Löcker, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, in dem Bericht zitiert.

Die Ratsfrau der Union, Andrea Eiling, ergänzte: „Der Bedarf an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien war gerade nach einem Jahr Corona-Zwangspause groß, und natürlich wollten wir es uns nicht nehmen lassen, wieder mit unserer Schatzsuche den Ochtruper Kindern die Ferien zu versüßen. Die Nachfrage war wirklich groß. Das freut uns natürlich sehr.”