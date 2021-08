Koffeinhaltige Abkühlung mit Eis oder pflanzlicher Milch

Die erste richtige Klausurenphase in meinem Studium lief klischeehafter ab als ich es für möglich gehalten hätte: zwei Wochen intensives Lernen, etliche Seiten Zusammenfassungen und vor allem einige Liter Kaffee. Und wie das mit dem Büffeln so ist – es ist alles interessanter als der eigentliche Lernstoff. Zusätzlich hatte ich irgendwann genug vom heißen Kaffee, der bei den sommerlichen Außentemperaturen meine Poren mächtig zum Arbeiten brachte. In Windeseile war die willkommene Abwechslung zur Lernerei gefunden: die Recherche nach guten Eiskaffeerezepten. Erstaunlicherweise verlief das schwieriger, als ich erwartet hatte. Dass man Kaffee kaltstellt und mit Eiswürfeln serviert, hielt ich jetzt nicht für das revolutionärste aller Ideen und auch weitere Rezepte hauten mich nicht vom Hocker. Dennoch probierte ich das eine oder andere Rezept aus. Meist mit dem Resultat eines verzogenen Gesichtes. Zu wässrig, zu milchig, zu fettig oder zu schwach, lauteten die Bewertungen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch