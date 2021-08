Kollision von Pkw und Roller

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagabend an der Schützenstraße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 39-jähriger Ochtruper gegen 17.50 Uhr mit seinem VW Touran auf der Schützenstraße in Richtung Laurenzstraße/Hauptstraße. In Höhe der Tennisanlage wollte er nach links abbiegen, um auf den Parkplatz des Tennisplatzes zu fahren. In diesem Moment kam ihm ein 27-jähriger Rollerfahrer aus Ochtrup aus Richtung Laurenzstraße/Hauptstraße entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Rollerfahrer stürzte. Der 27-jährige verletzte sich dabei schwer und wurde laut Polizeibericht mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW Touran blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.