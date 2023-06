Kommt ein Tiny House geflogen

Ochtrup

Nanu, was war denn am Freitagmorgen in der Bergsiedlung los? Straßen waren abgesperrt, Autofahrer mussten Umleitungen fahren, und ein großer Schwertransporter bugsierte in den engen Siedlungsstraßen haarscharf an Laternenmasten und Bäumen vorbei. Alles für das neue Zuhause von Georg Strauch: ein Tiny House im eigenen Garten.

Von Peter Sauer