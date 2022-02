Konzept ist auf den Weg gebracht

Der Bergpark am Freibad habe einen naturnahen, landschaftlichen Charakter, so die Verwaltung. Durch eine Hochstufung aus der Kategorie 3 könnte dieser Charakter verloren gehen.

Das neue Grünflächenpflegekonzept nimmt weiter Form an. Der Bauausschuss hat jetzt einige Änderungen bei den Zuordnungen der Pflegekategorien beschlossen. Das letzte Wort in dieser Sache hat aber der Rat. In seiner nächsten Sitzung könnte er die Empfehlung des Ausschusses bestätigen. „Damit hätten wir dann das Qualitätsniveau der Grünflächenpflege in Och­trup definiert“, erklärte Bauamtsleiterin Karin Korten. Die Pflege- oder Gestaltungsstufen stellen laut Korten die Basis dar, um die nächsten Bausteine des Gesamtkonzepts zu besprechen.