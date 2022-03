Kosten steigen um fast zwei Millionen

Im Oktober 2020 hatte der Rat der Stadt Ochtrup die Kostenberechnung für die neue Feuerwache mit einem Gesamtkostenrahmen in Höhe von zehn Millionen Euro verabschiedet. „Insgesamt liegen die Kosten derzeit circa 1,937 Millionen Euro über der Berechnung“, informierte Bürgermeisterin Christa Lenderich am Donnerstagabend die Politik. Darin bereits enthalten sind Vergaben in Höhe von 1,4 Millionen Euro, die das Gremium jetzt in nicht-öffentlicher Sitzung tätigte. Per Dringlichkeitsbeschluss wurden Metallbauarbeiten sowie die Sektionaltore vergeben. Darüber hin­aus gab der Rat sein Okay für die Vergabe der Rohbauarbeiten im Altbau, der Technik für den Pumpenprüfstand, den Personenaufzug, die Feuerwehrtechnik in der Atemschutzwerkstatt, die Installationsarbeiten für die Kleiderpflegegeräte, die Tischlerarbeiten und die Durchführung der Schadstoffsanierung im Altbau.

Die Anfrage der CDU zur Förderfähigkeit des Baus der Feuerwache durch Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau musste Bauamtsleiterin Karin Korten verneinen. Eine KfW-Förderung hätte eine energetische Ertüchtigung von Alt- und Neubau vorausgesetzt. Dies sei aufgrund von Denkmalschutzvorgaben für den Altbau der ehemaligen Pestalozzischule nicht machbar.