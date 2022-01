Kräftige Farben dominieren

Nach der Zeit der Adventsgestecke und Weihnachtsbäume bricht jene der frischen Blumen an. Die Ochtruper Floristen geben einen Einblick, welche Deko jetzt in Mode ist. Dabei wird schnell deutlich, dass Geschmäcker unterschiedlich sind und nicht jeder jeden Trend mitträgt.

Die Weihnachtszeit ist spätestens mit der Entsorgung des Tannenbaumes vorbei. In den Wohnungen wird jetzt neu dekoriert. Die örtlichen Floristen sehen dabei unterschiedliche Trends.

Wenn am Samstag (15.1.) die ausgedienten Tannenbäume abgeholt werden, ist in der Regel auch die Zeit gekommen, die Weihnachtsdeko einzumotten und auf den Dachboden oder in den Keller zu stellen. Damit die Wohnung nicht kahl bleibt, bekommen die eigenen vier Wände eine neue Gestaltung. Und warum dabei nicht dem Frühling den Weg weisen? Die hiesigen Blumengeschäfte haben die diesjährigen Trends im Blick.