Kreativcamp macht Namen alle Ehre

Ochtrup

Langweilig wird den 27 Grundschulkindern in dieser Woche ganz bestimmt nicht. Sie nehmen am Kreativcamp des Jugendcafés Freiraum im Stadtpark teil. Das Organisationsteam hat eine ganze Reihe an Aktivitäten zusammengestellt, die Köpfchen, Geschick und Kreativität fordern und fördern.