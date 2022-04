Sieger der Osterbastelaktion der Lokalredaktion stehen fest

Kreativität in allen Formen

„Es ist richtig schwer, eine Entscheidung zu treffen.“ Jurorin Anne Brand zeigte sich am Dienstagmorgen begeistert über die Auswahl an Kunstwerken, die Kinder zwischen zweieinhalb und zehn Jahren in die Lokalredaktion gebracht oder haben bringen lassen. Diese hatte zu einer Oster-Bastel- und Malaktion rund um das „kreative Eierlei“ aufgerufen. Mehr als 20 Einsendungen haben den Konferenzraum farbenfroh geschmückt.