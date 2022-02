Kreisbehörde wird ab sofort zur Prüfung hinzugezogen

Ochtrup

Wer in Nordrhein-Westfalen ein Haus bauen möchte, muss dafür nicht zwingend eine Baugenehmigung vorlegen. Seit 1996 gibt es in der Landesbauordnung die Möglichkeit der sogenannten Genehmigungsfreistellung. Weil es in Ochtrup damit in jüngster Zeit häufiger Probleme gab, widmete sich Bauamtsleiterin Kartin Korten dem Thema in ihrem Bericht im Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung.

Von Anne Steven