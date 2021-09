Kreuzchen für zwei Gremien

Wahlen in der katholischen Pfarrgemeinde St. Lambertus. Sowohl für den Kirchenvorstand als auch für den Pfarreirat können die Gemeindemitglieder am 6. und 7. November ihre Kreuzchen machen - das passiert nur alle zwölf Jahre. Pfarrer Stefan Hörstrup erklärt, wofür beide Gremien zuständig sind.

Wahl zum Kirchenvorstand und Pfarreirat in St. Lambertus

In der Lambertikirche und den anderen Gotteshäusern der Pfarrgemeinde wird im November gewählt.

Nicht nur bei der Bundestagswahl dürfen die Ochtruper bald ihre Kreuzchen machen, für einige steht in diesem Jahr noch ein zweiter Gang zur Urne an. Am 6. und 7. November (Samstag/Sonntag) bittet nämlich auch die katholische Pfarrgemeinde St. Lambertus zur Abstimmung. Gleich zwei Gremien gilt es zu besetzen, den Pfarreirat sowie den Kirchenvorstand.