Krimistimmung in der Marienkirche

Eine spannende Lesung in einem ungewöhnlichen Umfeld: Gut 30 Interessierte haben es sich in der Marienkirche bequem gemacht, um Helga Streffing zu lauschen, die aus ihrem Münsterland-Krimi „Tod im Nachbarhaus“ rezitierte.

Krimistimmung in einer Kirche. Geht das? Ja, das geht, den Beweis lieferten jetzt die kfd St. Marien und Helga Streffing. Letztere kommt aus Rheine und ist Autorin von mittlerweile acht Münsterland-Krimis. Gut 30 Frauen und Männer, teils mit Wolldecken und Heißgetränken ausgerüstet, lauschten laut Pressebericht gebannt Streffings Lesung aus ihrem aktuellen Buch „Tod im Nachbarhaus“.

Helga Streffing las auf Einladung der kfd St. Marien aus ihrem aktuellen Krimi. Foto: Brigitte Kuhlmann

„Mit sympathischer Stimme und in einer Sprache, die Münsterländer verstehen, baute Helga Streffing Spannung auf. Und wie das immer so ist – wer der Mörder ist, wurde nicht verraten“, schreibt die kfd in ihrem Bericht. Das Publikum habe aber die Möglichkeit genutzt, sich am Bücherstand der Buchhandlung Steffers mit Lektüre von Helga Streffing einzudecken. Die meisten Bücher seien auch gleich von der Autorin signiert worden. Die Organisatorinnen der kfd St. Marien zeigten sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Weitere Lesungen in dieser besonderen Atmosphäre sind möglich.