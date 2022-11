Viel Gespür fürs richtige Material

Ochtrup

Eine große Auswahl seiner Krippen zeigt der Ochtruper Hermann Volkery derzeit in einer Ausstellung an der Bahnhofstraße. Die Gebäude begeistern durch sorgsam ausgewählte Materialien, verbunden mit einer handwerklich perfekten Alterung. Der 66-jährige Autodidakt fand über das Schnitzen zu seinem Hobby, das er mit Begeisterung ausübt. Volkery besucht auch die Meisterkurse einer Krippenbauschule an der Mosel.

Von Dieter Huge sive Huwe