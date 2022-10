Kritik an jahrelanger Stille

Es ist die einzige Veranstaltung, die in diesem Jahr im Rahmen der Interkulturellen Woche stattfindet: Die Lesung von Judith Weise. Passend zum eigentlichen Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen liest die Autorin aus ihrem zweiten Buch „Café Farbenfroh“. Das handelt von einem Paar, das an seinem unerfüllten Kinderwunsch zu zerbrechen droht.

Von einer zufälligen Begegnung in einem Kräutercafé mit der Inhaberin, die aus einer Lebenskrise heraus eine Teestube eröffnet hat, lassen sich Katia und Simon inspirieren.

In einem Münchener Stadtteil mit dem gewissen „Multi-Kulti-Flair“ gestalten sie ihr Café als Spiegel der rundherum lebenden Menschen. „Von Gulasch bis Baklava steht alles auf der Speisekarte“, präsentiert Judith Weise dem Publikum stolz eine Illustration. Das Paar begegnet vielen neuen Menschen aus aller Herren Länder und schließt eine besondere Freundschaft mit einen neuen Nachbarn. Die deutsch-namibische Kashana und ihr deutscher Mann lehren am Historischen Institut der Universität.

Für Kashana ist es ihr eigenes Lebenswerk, das ihrer Mutter und ihrer gesamten Vorfahren, den Herero-Völkermord genauer zu erforschen und an die Studierenden weiterzugeben. Katia und Simon ertappen sich dabei, nicht viel über die Vergehen an den Hereros Anfang des 20. Jahrhunderts zu wissen. Den Zuhörern geht es ähnlich. In der Schule war es kein Thema. „Afrika ist zu weit weg – es ist nicht so nah dran wie der Holocaust“, kritisiert Judith Weise die jahrelange Stille.

Die Unwissenheit über den Völkermord habe sie ebenfalls lange begleitet, bis sie im Internet zufällig darauf gestoßen sei. Das Totschweigen zu dem Thema hat die eigentliche Lehrerin dazu veranlasst, ein Buch darüber zu schreiben. „Café Farbenfroh“ soll Judith Weises Vision einer besseren Welt sein, in der „Heimatlosen eine Heimat schenken nicht heißt, dass man sie verliert“.