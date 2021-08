Kultur-Route durch Ochtrup

Ochtrup

Es lohnt sich, in Ochtrup den Blick schweifen zu lassen und auf Details zu achten, die bei einem nur flüchtigen Blick verborgen bleiben. In diesem Sinne machen sich die Mitglieder des Stadtparkvereins am 10. September (Freitag) auf die Socken. Sie laden dazu ein, mit dem Fahrrad auf Erkundung zu gehen.