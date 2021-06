Kundendienst fast rund um die Uhr

Die Firma Knöpper ist vor gut 40 Jahren in das b+f-Center eingezogen. Seniorchef Josef Knöpper erinnert sich noch gut an das erste verkaufte Gerät und die anstrengenden Jahre zurück. An Feierabend dachte er damals erst, nachdem auch der letzte Kunde zufrieden war – auch mal gegen Mitternacht. Heute führt Enkel Tom Knöpper das Geschäft und kümmert sich, wie schon früher der Großvater, um alle anfallenden Aufgaben.

An das erste Elektrogerät, das er nach seiner Firmengründung verkaufte, kann Josef Knöpper sich noch gut erinnern. „Das war eine Bauknecht-Waschmaschine“, blickt er auf den 16. November 1981 zurück. Knöpper war kein Neuling in der Branche, als er das Fachgeschäft für Großgeräte und Küchen im b+f-Center eröffnete. Zuvor war er circa 30 Jahre in einem Ochtruper Unternehmen tätig, in dem er auch seine kaufmännische Ausbildung absolviert hatte.

Der Wunsch, „etwas Eigenes zu schaffen“, wurde im Laufe der Jahre immer konkreter. Ihm schwebte ein Fachgeschäft mit hauseigenem Kundendienst vor. Aber wo gab es einen geeigneten Raum in guter Lage? „Ein früherer Kollege gab mir den Tipp, es doch mal im b+f-Center in Langenhorst zu versuchen“, erzählt Josef Knöpper. Er habe sich mit den Eigentümern Hermann und Maria Richter in Verbindung gesetzt und mit ihnen schnell eine Lösung gefunden. „Es war ein angenehmes Verhandlungsgespräch. Ich konnte eine 70 Quadratmeter große Verkaufsfläche pachten. Mit Erweiterungsoptionen“, berichtet Knöpper. Das war auch gut so, denn bereits nach einem Jahr stand die erste Vergrößerung des Ladenraumes an.

Der heutige Firmeninhaber Tom Knöpper (M.) 1995 mit seinem bereits verstorbenen Vater Egbert (r.) sowie Mitarbeiter Andreas Egbers, der dem Unternehmen bis heute die Treue hält. Foto: Privatarchiv Familie Knöpper

Knöpper sah sein Aufgabenfeld nicht nur im Verkauf. Er vertrat den Standpunkt: „Als Inhaber einer Firma muss man alle anfallenden Arbeiten machen – auch die handwerklichen.“ Abends fuhr er oft hinaus zum Kundendienst, mauerte Podeste für Waschmaschinen und reparierte Elektrogeräte, Herde und Öfen.

Feierabend? Darüber dachte der Senior nicht nach. Er erzählt von einem Kunden, der ihn kurz vor Ladenschluss anrief, weil sein Ofen defekt war. „Ich hatte an dem Abend noch verschiedene Reparaturen außer Haus zu erledigen und kam erst gegen 22 Uhr bei dem Kunden an. Nachdem ich den Ofen repariert hatte, zeigte mir die Frau ein weiteres Gerät, das auch nicht mehr funktionierte. Das habe ich auch noch in Ordnung gebracht. Als ich zu Hause ankam, war es fast Mitternacht“, erinnert er sich an eine Begebenheit.

Schwerer Schicksalsschlag

Seine Frau Gerda, sagt er, hätte immer Verständnis gehabt für seinen vollen Terminkalender und ihm stets den Rücken freigehalten. Und bald zeichnete sich ab, dass auch die Nachfolge gesichert schien. Nachdem Josef Knöppers Sohn Egbert (genannt Ecki) Ende der 80er-Jahre in Oldenburg seine Meisterprüfung abgelegt hatte, stieg er in das elterliche Unternehmen ein. „Nach einigen Jahren war für Ecki klar, dass er es weitermachen möchte, und ich habe ihm die Geschäftsleitung übertragen“, erzählt Josef Knöpper.

Egbert Knöpper war offen für moderne Medientechnik. Schon bald hielt der Computer Einzug in den Betrieb. „Mein Sohn hat mir auch so ein Gerät auf den Schreibtisch gestellt. Damit musste ich erst einmal vertraut werden. Aber ich hatte ja Leute um mich, die ich fragen konnte“, erinnert sich der Firmengründer. Wehmütig denkt er an die gemeinsame Arbeit mit seinem Sohn zurück. Es war ein schwerer Schlag für den Senior, als Egbert Knöpper 2018 nach einer schweren Krankheit starb. „Das war eine schreckliche Zeit“, sagt Josef Knöpper. „Innerhalb eines Jahres sind meine Frau und mein Sohn verstorben.“

Die Einbauküche im Hintergrund zeigt den prägenden Stil der 80er-Jahre. 1985 waren noch Kohlenherde angesagt. Foto: Privatarchiv Familie Knöpper

Ein Lichtblick in dieser schweren Zeit war sein Enkel Tom, der bereits vier Jahre in der Firma mitwirkte. Nach Abitur und Zivildienst hatte Tom Knöpper Elektrotechnik studiert und sein Studium mit dem Bachelor abgeschlossen. Danach stieg er in den Familienbetrieb ein. Der Juniorchef war 27 Jahre, als er nach dem Tod seines Vaters die Geschäftsleitung übernahm. „Mir war es wichtig, das Familienunternehmen weiterzuführen“, sagt er. Wie sein Vater und Großvater so übernimmt auch er alle anfallenden Arbeiten. Vom Reparaturdienst bis zur Küchenplanung.

„Früher haben wir die Küchenplanungen per Hand skizziert“, bemerkt Josef Knöpper und erzählt von den Kochnischen und Küchen der Achtziger. Damals sei die Küche ein separater Arbeitsraum der Hausfrau gewesen, weiß der Senior. Er zeigt einige Küchenfotos, die den Charme der frühen 80er-Jahre ausstrahlen. „Eiche Rustikal“ war der Trend dieser Zeit.

Noch immer vom Fach

„Heute bevorzugen die Kunden helle, offene Küchen mit Kochinseln, die in den Wohnraum integriert sind. Und sie legen großen Wert auf Design“, spannt Tom Knöpper den Bogen in die Gegenwart.

Josef und Tom Knöpper führen die Berichterstatterin durch das rund 670 Quadratmeter große Verkaufsareal und die angrenzende Lagerhalle. Der Senior ist in seinem Element, als er die Auswahl an Küchen und Haushaltsgeräten vorstellt und die Funktionen der verschiedenen Herdmodelle und Kochfelder erläutert. „Das Neueste“, weiß er, „sind Induktionsherde mit integriertem Dunstabzug.“ Wenn man Josef Knöpper zuhört, entsteht der Eindruck, dass er ein perfekter Hobbykoch ist. Doch der Senior winkt lachend ab. „Nein, nein. Von Kochen und Bügeln verstehe ich nichts. Das hat immer meine Frau gemacht.“

Auch im Rentenalter geht der Firmengründer noch gern in den Betrieb, den er bei seinem Enkel Tom Knöpper in guten Händen sieht. Mit fünf Mitarbeitern hat der Senior vor gut 40 Jahren begonnen. Heute sind in der Firma Knöpper 16 Vollzeitkräfte und drei Minijobber beschäftigt.