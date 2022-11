Lächelnder Tanz über Genre-Grenzen

Mittlerweile kann man ihn als einen der wenigen, wenn nicht gar den einzigen professionellen Akteur an dieser Brustharfe bezeichnen. Der Autoharp-Spieler Alexander Zindel war nun zu Gast in Ochtrup

Hoppla! Die Ochtruper Kulturtage nehmen in diesem Jahr ordentlich Fahrt auf. Nach der bemerkenswerten Eröffnung durch das „Trio Arte Varia“ vor einigen Tagen war das stimmungsvolle Auditorium in der Villa Winkel am vergangenen Dienstag sogar noch etwas besser besucht. Und dafür gab es sofort Lob vom Künstler des Abends, Alexander Zindel, der gleich vier unterschiedlich gestimmte Exemplare eines wirklich ungewöhnlichen Instruments mitgebracht hatte.