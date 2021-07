Lagersehnsucht und die Hoffnung auf 2022

Ein Wochenende, das sich fast wie ein ganz normales Ferienlager anfühlte, verbrachten jetzt 71 Kinder in Welbergen. Statt im sauerländischen Bödefeld hatte das Ferienlager Lan­genhorst-Welbergen mit etwa zwei Dutzend Gruppenleitern und der Küchen-Crew von Donnerstag bis Samstag die Welbergener Grundschule und die gesamte Umgebung mit Beschlag belegt. Ihr Auftrag: ein Alternativlager auf die Beine stellen.

An drei Tagen wurde ein Best-Of der klassischen Lagerspiele angeboten. In neun Gruppen genossen die „Koten“, wie die Mädchen und Jungen im Lager-Jargon liebevoll genannt werden, am Donnerstag und Freitag einen kleinen Ausschnitt aus den sonstigen zwei Wochen Bödefeld.