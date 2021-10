Laub, Müll und jede Menge Arbeit

Baubetriebshof richtet Kommunalfriedhof für Allerheiligen her

Ochtrup

An Allerheiligen gehen viele Menschen auf die Friedhöfe. In den Tagen vorher werden die Gräber der Verstorbenen hergerichtet. Auf dem Kommunalfriedhof rückte jetzt der Baubetriebshof an, um die Flächen und Wege vom Laub zu befreien und andere Arbeiten zu erledigen.

Von Rieke Tombült