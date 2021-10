Laub von städtischen Bäumen wird abgefahren

An verschiedenen Standorten in Ochtrup sind in den vergangenen Tagen metallene Gitterboxen für das Laub städtischer Bäume aufgestellt worden: Lindenstraße (am Spielplatz), Grüner Weg (Ecke Schillerstaße), Dieselweg (Spielplatz), Canisiusstraße und Krummer Weg.

In den kommenden Wochen sollen an folgenden Standorten ebenfalls Laubbehälter aufgestellt werden: Eichendorffallee (Spielplatzwäldchen), An den Teichen (Schützenplatz Lamberti-Markt) und Sommerstiege/Gauxbachweg.

Die Behälter sind dafür vorgesehen, das Laub von städtischen Bäumen aufzunehmen, teilt die Stadt Ochtrup mit. Der Baubetriebshof bittet darum, das gesammelte Laub nicht zuvor in Plastiksäcke zu füllen oder gar andere Fremdstoffe in den Laubbehälter einzuwerfen. Jeder Fremdstoff verwandele die gesamte Fuhre biologischer Wertstoffe in unbrauchbaren Restmüll.

Das Laub werde vom städtischen Betriebshof regelmäßig abgefahren. Im Sinne der allgemeinen Sicherheit überträgt die Stadt die Aufgabe der Gehwegreinigung an die angrenzenden Grundstückseigentümer. Laub sollte unter anderem wegen der Rutschgefahr umgehend beseitigt werden.