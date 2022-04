Laufender Motor führt zu eskalierendem Streit

Ochtrup/Steinfurt

Ein stehender Pkw mit eingeschalteten Motor und Scheinwerfern erregte im September 2021 die Aufmerksamkeit eines 52-jährigen Ochtrupers. Er erinnerte sich an einen Einbruchsversuch in seiner Wohnung wenige Jahre zuvor und vermutete, im Auto säße jemand, der die Gegend auskundschafte. Es entbrannte ein Disput, an dessen Ende ein 36 Jahre alter Mann aus Ochtrup den 52-Jährigen verletzt haben soll. Dies wurde jetzt vor dem Amtsgericht Steinfurt verhandelt.

-nh-