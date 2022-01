Lehrer erfahren nachts Ergebnisse

Kein Grundschüler in der Schule positiv getestet

Ochtrup

Die Ergebnisse liegen vor. Kein Kind einer Grundschule in Ochtrup ist in neuen Jahr in der Schule positiv getestet worden. Stand: Donnerstag. Alle – natürlich auch die Lehrer – sind erleichtert. Schulleiterin Marlies Lütkehermölle: „Im Laufe der letzten zwei Jahren haben sich die Nervenbahnen zu Stahlseilen entwickelt, sonst kann man das nicht aushalten.“

Von Bettina Laerbuschund