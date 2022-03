Leitungsteam ist stolz auf das Ergebnis

Die Fotografie-Talente der „Ochtruper Lichtmaler“ haben jetzt an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Dabei sprang sogar eine Bronzemedaille heraus.

Allmählich ist der (Foto-)Winterschlaf zu Ende, die ruhenden Fotoapparate freuen sich auf Füllung der Speicherkarten und die anstehenden Meisterschaften warten auf Einsendungen. So stellt sich zur Zeit das Bild der „Ochtruper Lichtmaler“ dar, heißt es in einem Pressebericht. Und nicht zuletzt hofft man auch wieder auf gemeinsame Workshops und Fahrten.

Allerdings, so ganz untätig war das Leitungsteam im Winter doch nicht. Durch die Organisation einer neuen Ansprechpartnerin aus dem Dresdner Jugendteam nahmen Jugendliche aus den bekannten Jugendfotoclubs Deutschlands an der 40. FIAP Youth Digital Biennale 2021 in Belgien teil. Dabei handelt es sich um die Jugendfoto-Weltmeisterschaft der Internationalen Föderation der Fotokunst.

„Die eingereichten Arbeiten waren von hoher und sehr hoher Qualität, wenn man das Alter der jeweiligen Jugendlichen sieht. Allerdings waren die Arbeiten aus dem Oman zu stark, so dass das Land in jeder der beiden Kategorien den World Cup gewann“, kommentierte Freddy von Gilbergen, der Präsident der belgischen Fotoföderation, die jüngste Auflage des Wettbewerbs.

Von Anna-Lena Kockmann stammt „Stiller Kontakt“. Foto: Anna-Lena Kockmann

Die internationalen Juroren aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg hatten die Aufgabe, in den zwei Kategorien „bis 16 Jahre“ und „bis 21 Jahre“ jeweils die 20 besten Jugendlichen pro Land zu suchen. Das Team „Deutschland“ erreichte insgesamt 415 Punkte und kam in der Länderwertung unter 18 teilnehmenden Ländern hinter dem Oman als Siegerland sowie Südafrika, Russland und Slowenien auf Platz fünf. Erheblich dazu trugen allein die elf Arbeiten von Linnea Bodenberger, Marlene Volkery, Marlen Hutzenlaub, Dana Kuhmann, Lisa-Marie Moor, Inga Penn, Mia Rübestahl und Klara Zurich bei.

In der Kategorie II (bis 21 Jahre) reichte es sogar hinter dem Siegerland Oman, Slowenien und Luxemburg mit Rang vier zu einer Bronzemedaille. Die Medaillenränge starten bei dem Wettbewerb mit Platz zwei. Die Arbeiten von Mia Kaczmarek, Anna-Lena Kockmann, Paul Lammers, Maira Wissing und Alissa Warmeling erreichten 128 Punkte, fast ein Drittel der insgesamt 417 Zähler.

„Darauf können wir sehr stolz sein, denn Länder wie der Oman, Südafrika und Luxemburg haben doch weitaus andere finanzielle Möglichkeiten und eine breiter aufgestellte Jugendarbeit in ihren Ländern als wir“, lautete da Fazit des Leitungsteams der Lichtmaler.