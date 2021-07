Lerndefizite in den Ferien aufarbeiten

Ochtrup

Ende Mai durften alle Schülerinnen und Schüler wieder in Präsenz im Klassenverband unterrichtet werden. In der Zeit davor und während des Homeschoolings haben, so die Befürchtung von Eltern und Lehrkräften, viele Kinder und Jugendliche Defizite in ihrem Lernpensum aufgebaut. Aus diesem Grund hat das Land NRW ein Förderprogramm aufgelegt, das während der Sommerferien eine Art Nachhilfeunterricht in den Schulen ermöglicht.