Lernen, wieder aufzustehen

„Ich freue mich, dass Sie Ochtrup als Tagungsort gewählt haben“, begrüßte Bürgermeisterin Christa Lenderich die Besucher des Thementages „Depression“ am Samstagnachmittag in der Villa Winkel. Die Selbsthilfegruppe „Insel-Borghorst“ hatte in Kooperation mit der Volkshochschule Ochtrup zu dieser Veranstaltung eingeladen. Moderator Andy Blech kündigte ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Gesprächen und Erfahrungsberichten an. Junge Leute der Musikfabrik Steinfurt und Klinikclowns aus Bielefeld und Münster untermalten die Veranstaltung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch