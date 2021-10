Lesenswerte Bücher und ein Glas Punsch

Die kfd St. Marien hält in den kommenden Wochen wieder ein großes Angebot an unterschiedlichen Kultur-Events bereit.

Am 2. November (Dienstag) beginnt um 19.30 Uhr im Georgsheim das Frauenkino. Gezeigt wird der Film: „Die Schneiderin der Träume.“ In dem Film arbeitet die junge Witwe Ratna als Dienstmädchen, mit nur einem Ziel: ein besseres Leben. Als die Hochzeit Ihres Auftraggebers Ashwin platzt, scheint Ratna die einzige zu sein, die Ashwins tiefe Melancholie versteht. Ashwin verliebt sich in Ratna und zwischen beiden wächst eine Liebe, die sich gegen alle Widerstände behaupten muss. Es gelten die 3 G Regeln. Der Eintritt ist frei. Alle interessierten Frauen sind eingeladen.

Am 5. November (Freitag) beginnt um 8.30 Uhr die Gemeinschaftsmesse der kfd St. Marien in der Marienkirche. Das Thema hierzu lautet: „Sonnenstrahlen für die grauen Tage“. Im Anschluss findet ein gemeinsames Frühstück im Georgsheim unter den bekannten 3 G Regeln statt. Alle interessierten Frauen sind eingeladen.

Am 7. November (Sonntag) gibt die Gruppe „Charisma“ ein Konzert in der Marienkirche um 17 Uhr mit neuen geistlichen Liedern von Ulrich Walters. Zitat der Gruppe: „ Nehmen Sie sich eine Auszeit und tun etwas für sich und ihre Seele und hören Lieder mit einer Bildershow, die dem Innern gut tun können.“ Der Eintritt ist frei, es wird am Ausgang um eine Spende gebeten. Die Regeln sind wie bei den Gottesdiensten, dass heißt: bitte mit Maske und Abstand.

Am 9. November (Dienstag) haben die Frauen der kfd St. Lamberti, St. Dionysius, St. Marien und die Frauen vor Ort aus Langenhorst einen Gottesdienst vorbereitet. Das Thema lautet: „Vergehen-Ruhen-Neuwerden“. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der Lambertikirche zu den aktuellen Coronaregeln. Alle interessierten Frauen sind eingeladen.

Am 11. November (Donnerstag) stellt Markus Bünseler von der Buchhandlung Steffers neue, interessante und lesenswerte Bücher vor. Bei einem Gläschen Punsch und gemütlichem Beisammensein kommt man gerne ins Gespräch. Beginn ist um 19.30 Uhr im Georgsheim. Anmeldungen nimmt Marianne Tombült (Telefon 0 25 53 / 9 72 84 44) entgegen. Es gilt die 3 G Regel.

Am 26. November (Freitag) geht es mit dem Bus zum Wald- Weihnachtsmarkt nach Veelen. Die Abfahrt ist um 14.30 Uhr ab Georgsheim geplant. Anmeldungen nur für Geimpfte nimmt Marion Elfering (Telefon 0 25 53 / 82 42) entgegen.