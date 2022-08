Letzte Hürde vorm Aufstieg

Jugendfeuerwehren aus dem Münsterland messen sich in Ochtrup

Ochtrup

Am Wochenende haben sich Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Münsterland in Ochtrup versammelt. DIe sogenannte „Leistungsspange“ stand an - das ist ein Wettbewerb, bei dem überprüft wird, ob die Jugendfeuerwehrleute bereit sind, bald zu den Aktiven aufzustoßen.

Von Rieke Tombült