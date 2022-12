Licht und Abschlag

Straßenzüge werden ab Ende des Jahres beziehungsweise ab Anfang Januar dunkel bleiben. Die Stadtwerke setzen die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung um und beginnen damit in Welbergen. Betriebsleiter Robert Ohlemüller erklärt zudem, wie die vom Bund beschlossene Gas-Entlastung an die Bürger weitergegeben wird.

Um den Jahreswechsel herum wird es Veränderungen in der Straßenbeleuchtung geben. Das kündigte der Betriebsleiter der Stadtwerke Ochtrup (SWO), Robert Ohlemüller, in der jüngsten Ausschusssitzung an. Er erklärte auch, wie die vom Bund beschlossene Bürgerentlastung beim Versorger umgesetzt wird.

MEHR ZUM THEMA Straßenbeleuchtung Nächtliche Abschaltung ist wieder eine Option

Am 29. Dezember startet in Welbergen die Nachtabschaltung der allgemeinen Straßenbeleuchtung. „Diese führen wir vom 1 bis 3.30 Uhr durch“, sagte Ohlemüller. Am 5. Januar 2023 folgen die Straßenzüge in Ochtrup und Langenhorst. Von der Nachtabschaltung ausgenommen sind Samstage und Sonntage und Feiertage. Auch zum Beispiel in der Nacht von Rosenmontag auf Veilchendienstag bleibe es hell.

Da die SWO Meldungen erreicht haben, die Weihnachtsbeleuchtung würde auch nachts angeschaltet sein, haben Mitarbeiter dies überprüft, so Ohlemüller: „Die Lichter brennen nach den vorgegebenen Zeiten.“

Kein Abschlag und Verrechnung

Die vom Bund beschlossene Bürgerentlastung beim Gas geben die SWO dadurch weiter, dass sie für Dezember keinen Abschlag abbuchen. Bei den Einmahlzahlern wird das bei der Jahresverbrauchsabrechnung im Februar verrechnet. Dahinter stecke ein großer Verwaltungsaufwand, da die Stadtwerke ihrerseits Anträge stellen müssen, so Ohlemüller: „Es sind gut eine Woche Manpower und etwa 7000 Euro IT-Kosten nötig gewesen.“

Schließlich ist für eine PV-Anlage auf dem Dach einer Halle des Baubetriebshofes die Auftragsvergabe erfolgt. Das Auftragsvolumen für die 99 Kilowatt-Peak-Anlage beträgt rund 100 000 Euro.